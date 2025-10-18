Татарстан приближается к выполнению годового плана по вводу жилья

Введено 2,9 млн кв. метров жилья

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 18 октября в Татарстане выполнено 91% годового плана по вводу жилья, что составляет 2,9 млн кв. метров. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.

Значительную часть введенного жилья составляет индивидуальное жилищное строительство — 2,2 млн кв. метров.

В сфере коммерческого строительства сдано 38% от запланированного объема — 80 многоквартирных домов общей площадью 639 тыс. кв. метров.

По программе соципотеки годовой план выполнен на 77%. Из 35 запланированных домов готовы 16, их суммарная площадь — 125 тыс. кв. метров.

Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ также рассказал о реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

В рамках программы обеспечения жильем детей-сирот заключены четыре государственных контракта на 450 жилых помещений. Государственный комитет РТ по закупкам объявил конкурс на приобретение еще 97 помещений.

Из 69 семей, относящихся к категории «Молодые семьи», 65 уже использовали полученные субсидии, четыре подбирают подходящие варианты жилья.

Среди многодетных семей, которых в этом году насчитывается 27, сертификаты на приобретение жилья реализовали 17, общая площадь приобретенного жилья составила 1 538 кв. м. Подбор жилых помещений для оставшихся 10 семей ведет Государственный жилищный фонд РТ.

В Госдуме предложили ввести обязательное страхование ответственности риелторов при сделках с недвижимостью. Предлагаемый механизм страхования ответственности должен предусматривать компенсацию клиентам убытков в случаях, когда риелтор предоставил ложную информацию, за проверку которой взял деньги, или если условия объекта недвижимости не соответствуют заявленным.

Рената Валеева