Ответственность риелторов при сделках с жильем предложили застраховать в России

Предлагаемый механизм страхования ответственности должен предусматривать компенсацию клиентам убытков в случаях, когда риелтор предоставил ложную информацию

В Госдуме предложили ввести обязательное страхование ответственности риелторов при сделках с недвижимостью. С такой инициативой выступил первый зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет ТАСС.

По словам депутата, в российском законодательстве отсутствует четкое определение риелтора, что создает условия для появления на рынке недобросовестных специалистов и мошенников. В связи с этим совместно с профессиональным сообществом и экспертами разрабатываются законодательные механизмы регулирования деятельности риелторов и введения системы допуска на рынок.

Предлагаемый механизм страхования ответственности должен предусматривать компенсацию клиентам убытков в случаях, когда риелтор предоставил ложную информацию, за проверку которой взял деньги, или если условия объекта недвижимости не соответствуют заявленным. По мнению Кошелева, риелторы также должны автоматически выступать соответчиками в судебных спорах, связанных со сделками, в которых они участвовали.

Кошелев также отметил важность цифровизации процесса заключения сделок для защиты от подлога документов и подделки подписей.

