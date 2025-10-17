В Татарстане 176 сел получат высокоскоростной интернет

Министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин озвучил масштабные задачи по цифровому развитию региона до 2030 года, обозначенные после ежегодного послания раиса Рустама Минниханова Госсовету. Основной акцент сделан на ускоренном развитии ИТ-инфраструктуры, внедрении передовых решений в социальной сфере и достижении цифрового равенства.

Среди ключевых целей, которые предстоит достичь к 2030 году, министр выделил:

расширение сети муниципальных ИТ-парков с текущих 24 до 40;

увеличение числа резидентов ИТ-парков до 1000;

четырехкратное увеличение количества промышленных роботов в республике.

Помимо долгосрочных планов, уже в текущем году ожидается значительный прогресс в обеспечении цифрового равенства: 176 сел Татарстана получат высокоскоростной интернет, что приблизит республику к 100%-ному охвату, учитывая, что пять лет назад этот показатель составлял всего 83%.

В социальной сфере продолжится развитие программы прорывных ИТ-решений. В частности, проект «Госпромпт» получит новое развитие: уже в этом году учителя республики смогут воспользоваться интеллектуальным ассистентом, который возьмет на себя выполнение рутинных задач. Также продолжается работа по оцифровке инженерных сетей, что призвано упростить жизнь как рядовым жителям, так и бизнесу.

Напомним, что в Татарстане стартует программа развития прорывных IT-технологий. В ближайшее время планируется запуск предприятий по производству систем автоматизации теплоэнергетики и вакуумного оборудования.



Анастасия Фартыгина