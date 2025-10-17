В Татарстане стартует программа развития прорывных IT-технологий
В ближайшее время планируется запуск предприятий по производству систем автоматизации теплоэнергетики и вакуумного оборудования
Раис Татарстана Рустам Минниханов анонсировал во время послания Госсовету РТ запуск масштабной программы по внедрению инновационных цифровых проектов. Особое внимание в рамках программы будет уделено соцсфере и ускоренному внедрению отечественных IT-решений.
В рамках развития IT-инфраструктуры поставлена задача увеличить количество резидентов IT-парка до тысячи компаний. Планируется также расширить сеть муниципальных технологичных парков с 24 до 40 к 2030 году. Сообщается, что за последние годы значительно вырос уровень доступа к интернету в регионе — с 83% до 97%.
На территории особой экономической зоны «Иннополис» уже функционирует производство литий-ионных аккумуляторов. В ближайшее время планируется запуск предприятий по производству систем автоматизации теплоэнергетики и вакуумного оборудования. Стратегическая цель — достижение годовой выручки в размере 100 млрд рублей.
Ранее Минниханов сообщил, что к 2030 году количество промроботов должно увеличиться в 4 раза.
