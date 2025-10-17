В аэропортах Поволжья появился бесплатный доступ к питьевой воде

Там установили питьевые фонтаны и кулеры

Фото: Максим Платонов

Приволжская транспортная прокуратура проводит постоянный мониторинг цен на товары первой необходимости в аэропортах региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Проверяется стоимость продуктов питания, питьевой воды и лекарственных средств.



По результатам надзорной деятельности транспортными прокурорами был реализован комплекс мер по обеспечению пассажиров питьевой водой. В настоящее время в аэропортах ПФО, в том числе в Казани и Нижнекамске, установлены питьевые фонтаны и кулеры. Питьевая вода предоставляется пассажирам бесплатно.

Контроль за ценообразованием на товары первой необходимости также осуществляется на ж/д и речных вокзалах региона.

17 октября в аэропортах Нижнекамска и Казани вводили ограничения на прием и выпуск судов из-за БПЛА. Как сообщалось, за это время три самолета, направляющихся в Казань, отправили на запасные аэродромы.

Наталья Жирнова