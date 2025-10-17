Новости общества

Общество

В аэропортах Нижнекамска и Казани сняли ограничения на прием и выпуск судов

07:10, 17.10.2025

Их ввели в 2:30 и в 2:53 мск соответственно

Фото: Максим Платонов

В аэропортах Нижнекамска и Казани сняли ограничения на прием и выпуск судов, сообщает Росавиация.

Их ввели в 2:30 и в 2:53 мск соответственно. Как сообщается, за это время три самолета, направляющихся в Казань, отправили на запасные аэродромы.

Ранее, в 0:53 мск, в Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность».

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

