В аэропортах Нижнекамска и Казани сняли ограничения на прием и выпуск судов
Их ввели в 2:30 и в 2:53 мск соответственно
В аэропортах Нижнекамска и Казани сняли ограничения на прием и выпуск судов, сообщает Росавиация.
Их ввели в 2:30 и в 2:53 мск соответственно. Как сообщается, за это время три самолета, направляющихся в Казань, отправили на запасные аэродромы.
Ранее, в 0:53 мск, в Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность».
