Минниханов: к 2030 году количество промроботов должно увеличиться в 4 раза

По мнению раиса Татарстана, для развития промышленности необходимо внедрять ИИ в работу

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время послания Госсовету республики заявил о планах к 2030 году увеличить количество промышленных роботов на производствах в четыре раза.

По его словам, для этого необходимо участвовать в федеральных и республиканских программах по предоставлению мер поддержки, а также внедрять в работу искусственный интеллект и робототехнику. Для этого, как отметил Минниханов, есть предпосылки — пять вузов Татарстана входят в нацпроект «Приоритет 2030», они получили гранты на сумму около 2 млрд рублей.

скриншот прямой трансляции ТНВ

Однако, несмотря на это, раис поручил обеспечить активное участие Татарстана в нацпроектах. Особенно он посоветовал сфокусироваться на авиа-, вертолето-, автомобилестроении, создании и разработке новых материалов, агропромышленном блоке, медицине, а также сформировать междисциплинарный подход для повышения конкурентоспособности в сферах БПЛА, ИИ и биотехнологиях.

Ранее сообщалось, что россияне считают, что работающие с ИИ специалисты заслуживают более высокую зарплату.

Дмитрий Зайцев