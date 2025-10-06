Россияне считают, что работающие с ИИ специалисты заслуживают более высокую зарплату

Руководители несколько чаще, чем линейные сотрудники, считают, что внедрение ИИ не должно отражаться на зарплате

Фото: Артем Дергунов

Большинство россиян убеждены, что специалисты, активно использующие ИИ в своей работе, имеют право на более высокую зарплату. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики hh.ru.

15% респондентов считают работу с ИИ новым профессиональным стандартом, за который необходимо доплачивать, а 46% полагают этот навык важным, но при этом подчеркивают ключевое значение общей эффективности специалиста. 34% опрошенных считают, что использование ИИ не должно влиять на зарплату, и лишь 5% уверены, что такие сотрудники должны получать меньше, так как часть задач выполняется нейросетью.

Молодежь (18—24 лет) чаще других поддерживает идею доплаты за навыки работы с ИИ: 16% выбрали ответ «да», а 47% — «скорее да». Среди респондентов старше 55 лет более распространено мнение о приоритете результативности над наличием навыка работы с ИИ (57%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Большинство линейных специалистов (62%) и руководителей/тимлидов (61%) выступают за доплату за владение ИИ. При этом руководители несколько чаще, чем линейные сотрудники, считают, что внедрение ИИ не должно отражаться на зарплате (35% против 32%).

Только 4% россиян уверены, что умение работать с ИИ — обязательное условие трудоустройства, а 37% считают этот навык конкурентным преимуществом. Для 44% более важными остаются другие качества, а 15% вовсе не видят влияния нейросетей на шансы найти работу.

— Сегодня только на hh.ru размещено более 15 тыс. вакансий с упоминанием нейросетей, и спрос продолжает расти. Владение ИИ перестает быть «дополнительным бонусом» и постепенно становится новой нормой рынка труда — как и многие другие цифровые навыки», — комментирует руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова. Она также подчеркнула важность подтверждения уровня владения ИИ с помощью тестирования, чтобы соответствовать требованиям рынка труда и претендовать на более выгодные условия трудоустройства.

Рената Валеева