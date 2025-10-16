Трамп и Путин спустя два часа завершили телефонный разговор

Ранее президент Трамп анонсировал эту беседу, заявляя, что она будет «продолжительной»

Фото: Роман Хасаев

Президенты США и России, Дональд Трамп и Владимир Путин, завершили телефонный разговор, главной темой которого стало обсуждение конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Ранее президент Трамп анонсировал эту беседу, заявляя, что она будет «продолжительной». Американский лидер также выражал убежденность в стремлении российского руководства к урегулированию украинского кризиса.





Анастасия Фартыгина