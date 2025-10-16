За сутки в Татарстане произошло шесть пожаров
Четыре из них — в жилом секторе
Специалисты противопожарной службы Татарстана за прошедшие сутки реагировали на шесть возгораний, четыре из которых произошли в жилом секторе, сообщает ГУ МЧС по РТ.
Помимо тушения пожаров, сотрудники службы совершили семь выездов по ложным вызовам. Шесть раз пожарные выезжали для взаимодействия с другими экстренными службами. Также специалисты пять раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах региона происшествий зафиксировано не было.
Ранее сообщалось, что в России за сутки потушили 10 лесных пожаров, а с 15 октября в Татарстане отменили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов.
