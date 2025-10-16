В России за сутки потушили 10 лесных пожаров

Их ликвидировали в пяти регионах страны

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России ликвидировано 10 лесных пожаров в пяти регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению четырех лесных пожаров в двух регионах. Об этом сообщила Авиалесоохрана.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами не введен ни в одном регионе. Особый противопожарный режим действует в 15 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 55 регионах.

С 15 октября в Татарстане отменили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов.

Наталья Жирнова