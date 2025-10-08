В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности

Начиная с 10 октября на северо-востоке Татарстана местами ожидается чрезвычайная опасность лесов

Фото: Реальное время

Гидрометцентр Татарстана продлил штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов (IV класс) на территории региона до 15 октября. Начиная с 10 октября на северо-востоке Татарстана местами ожидается чрезвычайная опасность лесов (V класс).

V класс пожарной опасности означает чрезвычайную ситуацию, при которой пожары могут возникнуть от любого источника огня и быстро распространиться из-за крайне неблагоприятных погодных условий, таких как длительная засуха.

В связи с этим жителям и гостям республики рекомендуется максимально строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при посещении лесных массивов.

Рената Валеева