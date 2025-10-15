Новости общества

11:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Госдуму внесли проект о недопустимости дискриминации российских граждан в Латвии

20:15, 15.10.2025

Накануне власти Латвии обязали 841 гражданина России покинуть территорию страны

В Госдуму внесли проект о недопустимости дискриминации российских граждан в Латвии
Фото: Дарья Пинегина

В Госдуму России внесен проект заявления о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан. Соответствующий документ был размещен в думской электронной базе.

Как следует из материалов, проект озаглавлен: «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан».

Накануне власти Латвии обязали 841 гражданина России покинуть территорию страны до 13 октября. Причиной стало несоблюдение новых иммиграционных правил, а именно невозможность подтвердить знание латышского языка и пройти обязательную проверку безопасности.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также