В Госдуму внесли проект о недопустимости дискриминации российских граждан в Латвии
Накануне власти Латвии обязали 841 гражданина России покинуть территорию страны
В Госдуму России внесен проект заявления о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан. Соответствующий документ был размещен в думской электронной базе.
Как следует из материалов, проект озаглавлен: «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан».
Накануне власти Латвии обязали 841 гражданина России покинуть территорию страны до 13 октября. Причиной стало несоблюдение новых иммиграционных правил, а именно невозможность подтвердить знание латышского языка и пройти обязательную проверку безопасности.
