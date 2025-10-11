Латвия предписала 841 гражданину России покинуть страну к 13 октября

Фото: Мария Зверева

Власти Латвии обязали 841 гражданина России покинуть территорию страны до 13 октября. Причиной стало несоблюдение новых иммиграционных правил, а именно невозможность подтвердить знание латышского языка и пройти обязательную проверку безопасности. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) страны Мадару Пуке.

В 2024 году Латвия ужесточила иммиграционные требования для граждан России, желающих получить статус постоянного резидента Евросоюза. Согласно поправкам, они должны были подать соответствующее заявление, продемонстрировать владение латышским языком на уровне А2, а также пройти проверку безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 года.

Как отмечает Politico, изменения затронули порядка 30 тыс. граждан России. Около 2,6 тыс. человек добровольно покинули Латвию после вступления поправок в силу. Однако 841 человек не представил необходимые документы в установленный срок. По словам Мадары Пуке, после 13 октября их пребывание в стране будет считаться незаконным.

Напомним, что въезд, выезд и пребывание россиян в Латвию с 15 июля осуществляется только по биометрическим загранпаспортам на 10 лет.



Анастасия Фартыгина