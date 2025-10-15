Торговое сотрудничество России и Саудовской Аравии выросло на 62,7%

Вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом Аль Саудом

Торговое сотрудничество России и Саудовской Аравии выросло на 62,7%. Об этом стало известно из итогов рабочей встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом Аль Саудом в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».



Обсуждалось, что российские инвестиции в экономику королевства выросли в шесть раз, а саудовские вложения в экономику России продемонстрировали рост на 11%. За последние 10 лет страны успешно реализовали более 40 совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики, включая информационные технологии, транспортную инфраструктуру, нефтехимическую промышленность и другие отрасли.

Также за последние пять лет количество поездок саудовских граждан в Россию увеличилось в восемь раз, а российских туристов в Саудовскую Аравию — почти в три раза. В текущем году наладили прямое авиасообщение между странами.

Александр Новак подчеркнул эффективность совместных действий в рамках ОПЕК+. Стороны также обсудили перспективы развития совместных проектов в сфере СПГ, гидроэнергетики и атомной энергетики.

Наталья Жирнова