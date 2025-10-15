Новости экономики

15:48 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Торговое сотрудничество России и Саудовской Аравии выросло на 62,7%

14:13, 15.10.2025

Вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом Аль Саудом

Торговое сотрудничество России и Саудовской Аравии выросло на 62,7%
Фото: взято с telegram-канала правительства России

Торговое сотрудничество России и Саудовской Аравии выросло на 62,7%. Об этом стало известно из итогов рабочей встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом Аль Саудом в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Обсуждалось, что российские инвестиции в экономику королевства выросли в шесть раз, а саудовские вложения в экономику России продемонстрировали рост на 11%. За последние 10 лет страны успешно реализовали более 40 совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики, включая информационные технологии, транспортную инфраструктуру, нефтехимическую промышленность и другие отрасли.

скриншот с телеграм-канала Правительства России

Также за последние пять лет количество поездок саудовских граждан в Россию увеличилось в восемь раз, а российских туристов в Саудовскую Аравию — почти в три раза. В текущем году наладили прямое авиасообщение между странами.

Александр Новак подчеркнул эффективность совместных действий в рамках ОПЕК+. Стороны также обсудили перспективы развития совместных проектов в сфере СПГ, гидроэнергетики и атомной энергетики.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть548.2
  • Нижнекамскнефтехим78.85
  • Казаньоргсинтез63.8
  • КАМАЗ80.1
  • Нижнекамскшина37.45
  • Таттелеком0.545