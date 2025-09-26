Казань вошла в топ самых посещаемых городов России среди иностранных туристов

Среди гостей преобладали туристы из Китая, Беларуси, Ирана и Индии

Фото: Динар Фатыхов

Казань стала одним из самых популярных российских городов у иностранных гостей этим летом. В число лидеров по посещаемости вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Мурманск и Казань. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Алеан» и Cosmos Hotel Group.

Среди гостей преобладали туристы из Китая, Беларуси, Ирана, Индии, а также из стран Персидского залива — ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии.

Особое внимание в исследовании уделено динамике роста числа иностранных туристов в крупных городах. В Москве число иностранных гостей выросло почти на 50% по сравнению с прошлым годом. В Санкт-Петербурге наблюдается значительный рост туристов из Индии, Турции, Беларуси, а также более чем трехкратное увеличение числа путешественников из Вьетнама.



У жителей Казани значительно увеличился спрос на туристические поездки во время осенних школьных каникул. Количество бронирований туров с 25 октября по 4 ноября 2025 года выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Рената Валеева