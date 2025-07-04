Прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией запустят в октябре

Фото: Максим Платонов

Прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией, намеченное на октябрь 2025 года, значительно укрепит туристические и деловые связи между странами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Он подчеркнул, что обе стороны высоко оценивают нарастающий темп развития туристических обменов.

— В прошлом году турпоток из Саудовской Аравии в Россию увеличился почти в шесть раз по сравнению с 2023 годом. Граждане России также проявляют растущий интерес к королевству, совершив в 2024 году более 36 тысяч поездок, — отметил Лавров.

Министр выразил уверенность, что дальнейшему наращиванию туристических обменов, контактов между деловыми кругами и в целом контактов между людьми будет способствовать не только открытие прямого авиасообщения, но и соглашение об отказе от визовых требований для подданных королевства и граждан России, которое находится на завершающей стадии подготовки.

Лавров также выразил признательность саудовским властям за поддержку, оказываемую России в организации паломничества российских мусульман к святыням ислама, расположенным на территории королевства.

Предварительная информация об открытии авиасообщения уже появилась: международный аэропорт Шереметьево добавил в расписание рейсы флагманской авиакомпании Саудовской Аравии — Saudia — в Эр-Рияд. Согласно данным на сайте аэропорта, полеты запланированы с 15 по 25 октября 2025 года и будут выполняться пять раз в неделю. В настоящее время прямых регулярных рейсов между Россией и Саудовской Аравией нет. Ранее запуск рейсов задерживался, как заявляли в Минэкономразвития, из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и ограничений на полеты в регионе.

Рената Валеева