Басманный суд заочно арестовал Кара-Мурзу* за фейки о ВС РФ и экстремизм
Ранее его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте политика Владимира Кара-Мурзы*, признав его виновным по двум статьям УК РФ, сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователей. Кара-Мурза* обвиняется в публикациях ложной информации об использовании армии и участии в запрещенной религиозно-экстремистской структуре. Следователи ранее обратились в суд с просьбой применить меру пресечения в виде ареста, несмотря на отсутствие самого подозреваемого.
Ранее Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Напомним, что в 2024 году Владимир Кара-Мурза*, как и Илья Яшин*, был помилован президентом России Владимиром Путиным.
Справка
* Признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов.
