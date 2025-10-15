Басманный суд заочно арестовал Кара-Мурзу* за фейки о ВС РФ и экстремизм

Ранее его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Фото: Динар Фатыхов

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте политика Владимира Кара-Мурзы*, признав его виновным по двум статьям УК РФ, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователей. Кара-Мурза* обвиняется в публикациях ложной информации об использовании армии и участии в запрещенной религиозно-экстремистской структуре. Следователи ранее обратились в суд с просьбой применить меру пресечения в виде ареста, несмотря на отсутствие самого подозреваемого.

Ранее Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Напомним, что в 2024 году Владимир Кара-Мурза*, как и Илья Яшин*, был помилован президентом России Владимиром Путиным.



Наталья Жирнова