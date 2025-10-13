Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Ранее МВД объявило его в розыск по уголовной статье

Фото: Артем Дергунов

Политик Владимир Кара-Мурза* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства.

— Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... Кара-Мурза Владимир Владимирович*, 07.09.1981 года рождения, г. Москва, — говорится в перечне.

Ранее МВД объявило Кара-Мурзу* в розыск по уголовной статье.

Напомним, что в 2024 году Владимир Кара-Мурза*, как и Илья Яшин*, был помилован президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что решение о подписании указов о помиловании было принято с целью возвращения граждан, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

В феврале 2017 года Кара-Мурза* был госпитализирован с диагнозом «острая интоксикация неизвестным веществом». Впоследствии он вышел из комы. Белый дом заявлял о «мониторинге» ситуаций Алексея Навального** и Владимира Кара-Мурзы*.

Рената Валеева