Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Ранее МВД объявило его в розыск по уголовной статье
Политик Владимир Кара-Мурза* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства.
— Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... Кара-Мурза Владимир Владимирович*, 07.09.1981 года рождения, г. Москва, — говорится в перечне.
Ранее МВД объявило Кара-Мурзу* в розыск по уголовной статье.
Напомним, что в 2024 году Владимир Кара-Мурза*, как и Илья Яшин*, был помилован президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что решение о подписании указов о помиловании было принято с целью возвращения граждан, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
В феврале 2017 года Кара-Мурза* был госпитализирован с диагнозом «острая интоксикация неизвестным веществом». Впоследствии он вышел из комы. Белый дом заявлял о «мониторинге» ситуаций Алексея Навального** и Владимира Кара-Мурзы*.
Справка
* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан Минюстом России иностранным агентом
** включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.
