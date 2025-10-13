Илью Яшина* внесли в перечень террористов и экстремистов, в 2024 году его помиловали
1 августа 2024 года он попал в список 17 человек, помилованных президентом России Владимиром Путиным
Бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из данных, опубликованных на сайте ведомства. В реестре значится: «Яшин Илья Валерьевич, 29.06.1983 г. р., г. Москва».
В декабре 2024 года Яшина* объявили в федеральный розыск.
Напомним, что 1 августа 2024 года Илья Яшин* попал в список 17 человек, помилованных президентом России Владимиром Путиным. Освобождение Яшина из колонии произошло в августе текущего года в рамках обмена 26 заключенными, который состоялся в аэропорту Анкары.
Справка
* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан Минюстом России иностранным агентом
