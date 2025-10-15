В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность»
Он действовал менее четырех часов
В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается в приложении МЧС.
Он действовал менее четырех часов, с 6:29 мск. Режим вводили второй день подряд.
Ранее в аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск судов. Запрет в «Бегишево» ввели 15 октября через минуты после объявления режима опасности, в 6:20 мск
