В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность»

10:21, 15.10.2025

Он действовал менее четырех часов

В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается в приложении МЧС.

Он действовал менее четырех часов, с 6:29 мск. Режим вводили второй день подряд.

скриншот приложения МЧС

Ранее в аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск судов. Запрет в «Бегишево» ввели 15 октября через минуты после объявления режима опасности, в 6:20 мск

Наталья Жирнова

