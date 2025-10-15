Новости общества

В аэропорту Нижнекамска сняты ограничения на прием и выпуск судов

10:01, 15.10.2025

Запрет в аэропорту «Бегишево» ввели 15 октября в 6:20 мск

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В аэропорту Нижнекамска сняты ограничения на прием и выпуск судов, сообщает Росавиация.

Запрет в аэропорту «Бегишево» ввели 15 октября в 6:20 мск. Сообщается, что их вводили «для обеспечения безопасности полетов».

Напомним, что в пяти городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА. МЧС рекомендовало жителям Нижнекамска, Заинска, Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги пройти в укрытие.

Наталья Жирнова

