Гадалка из Татарстана пошла под суд из-за предсказания будущему уголовнику
Она убедила мужчину в своей способности решать проблемы с помощью обрядов и заговоров
В Чистопольском районе вынесено решение по делу о мошенничестве с магическими услугами. Жительница Татарстана через WhatsApp убедила мужчину в своей способности решать проблемы с помощью обрядов и заговоров, сообщает Минюст РТ.
Житель Чистополя обратился к гадалке, чтобы решить семейные проблемы, узнать будущее детей и помочь поправить здоровье родителей. Женщина пообещала помочь магическими обрядами, и мужчина перевел ей 40 тыс. рублей. Когда в жизни ничего не изменилось, он пошел в полицию. Но расследование затянулось: мужчину вскоре самого осудили и отправили в тюрьму по другому делу.
Гадалка на суде признала вину и вернула деньги. Дело закрыли в связи с истечением срока давности.
