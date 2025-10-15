Новости общества

15:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бастрыкин взял под контроль расследование покушения на убийство в Казани

09:41, 15.10.2025

Оно произошло 14 октября на улице Восстания

Бастрыкин взял под контроль расследование покушения на убийство в Казани
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование покушения на убийство женщины в Казани, сообщили в телеграм-канале «Следком».

Ранее в Казани возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, которое произошло 14 октября на улице Восстания. По предварительным данным, неизвестный мужчина подбежал к 34-летней женщине и нанес ей несколько ножевых ранений в область шеи. После нападавший скрылся.

Председатель центрального аппарата СК поручил руководителю СУ по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также