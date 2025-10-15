Бастрыкин взял под контроль расследование покушения на убийство в Казани
Оно произошло 14 октября на улице Восстания
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование покушения на убийство женщины в Казани, сообщили в телеграм-канале «Следком».
Ранее в Казани возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, которое произошло 14 октября на улице Восстания. По предварительным данным, неизвестный мужчина подбежал к 34-летней женщине и нанес ей несколько ножевых ранений в область шеи. После нападавший скрылся.
Председатель центрального аппарата СК поручил руководителю СУ по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования.
