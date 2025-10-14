Более 7 млн родителей получат семейную налоговую выплату в 2026 году

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил о запуске новой меры поддержки семей с детьми. На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам он представил параметры семейной налоговой выплаты, которая начнет действовать с 2026 года, сообщает ТАСС.

По предварительным оценкам, новой формой поддержки смогут воспользоваться около 7,3 млн работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Благодаря этой мере социальной поддержки будет оказана помощь примерно 11 млн детей, проживающих в семьях с работающими родителями.

Размер выплаты составит 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Основным критерием для получения соцподдержки является средний доход семьи, который должен быть ниже 1,5 региональных прожиточных минимумов. Также учитываются соответствие имущества и отсутствие задолженности по алиментам.

Наталья Жирнова