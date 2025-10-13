В Госдуме предложили автоматически ставить детей в очередь в детсад и школу при регистрации рождения

В настоящее время зачисление детей в детсады и школы требует личного заявления родителей

Фото: Артем Дергунов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ внедрить функцию автоматической постановки новорожденных на очередь в выбранный детский сад и закрепленную школу в момент регистрации рождения. Соответствующее обращение направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву, сообщает РИА «Новости».

Авторами инициативы выступили депутаты Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова. По их мнению, такой подход значительно упростит жизнь молодым семьям и повысит прозрачность предоставления государственных услуг.

— Считаем целесообразным изменить порядок приема зачисления детей в детские сады и школы и внедрить функцию автоматической постановки новорожденного на очередь в выбранный детский сад и закрепленную школу в момент регистрации рождения, — говорится в обращении.

В настоящее время зачисление детей в детсады и школы требует личного заявления родителей, а также предоставления пакета документов. Авторы инициативы отмечают, что существующая система не предусматривает автоматической постановки на очередь, что вынуждает родителей лично посещать департаменты образования или заполнять формы на порталах «Госуслуг».

Реальное время / realnoevremya.ru

Предлагаемый механизм будет добровольным: при получении свидетельства о рождении родители смогут через портал «Госуслуги» или в МФЦ указать желаемые образовательные учреждения.

— Интеграция сервисов ЗАГС, «Госуслуг» и департаментов образования позволит исключить необходимость отдельного заявления и сократит для граждан количество контактов с ведомствами, — подчеркивают депутаты.

По мнению авторов инициативы, автоматическая постановка на очередь позволит родителям не тратить время на сбор документов и отслеживание сроков подачи, обеспечив равные стартовые возможности для детей.

— Просим вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно‑правовую базу, которые позволят автоматически ставить детей на очередь в детский сад и школу по желанию родителей при регистрации рождения. Просим определить порядок взаимодействия ЗАГС, портала «Госуслуги» и региональных информационных систем образования, чтобы граждане могли заранее и без лишних формальностей резервировать место для ребенка в выбранном образовательном учреждении, — говорится в документе.

Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев сообщил о планах распространения курса «Моя семья» на все школы страны. После завершения этапа апробации и необходимой доработки программа будет внедрена повсеместно.

Рената Валеева