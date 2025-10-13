Ростехнадзор подтвердил соответствие котлоагрегатов Нижнекамской ТЭЦ всем требованиям

Реконструированный объект предназначен для производства электрической и тепловой энергии с использованием технологии факельного сжигания нефтяного кокса

Фото: Максим Платонов

Приволжское управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии этапов реконструкции энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ проектным требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе.

Проверка проводилась в отношении 2 и 3 этапов объекта: «Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного коксования АО «Танеко», расположенного в Татарстане. Застройщиком выступает ООО «Управляющая компания «Алабуга-2. Нефтехимия».

В ходе внеплановой выездной проверки нарушений выявлено не было.

Реконструированный объект предназначен для производства электрической и тепловой энергии с использованием технологии факельного сжигания нефтяного кокса (в объеме 700 тыс. тонн в год) и попутного получения минерального удобрения — сульфата аммония. В рамках проекта было смонтировано 709 единиц оборудования, поставленных 34 заводами России, в том числе 6 предприятиями Татарстана.

Рената Валеева