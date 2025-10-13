В СК озвучили три версии гибели людей на Каме в Татарстане
Крушение моторной лодки произошло 12 октября в районе Чистополя
В Центральном МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения моторной лодки на реке Каме. Среди возможных причин трагедии рассматриваются несколько версий, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.
Крушение лодки произошло 12 октября в районе города Чистополя. В результате происшествия погибли три человека: двое мужчин — 1980 и 1973 годов рождения, и женщина 1984 года рождения. Двум пассажирам — женщинам — удалось добраться до ближайшего острова.
Следователи проводят комплекс первоначальных следственных действий. Среди возможных причин трагедии рассматриваются несколько версий:
- техническая неисправность судна,
- выполнение опасного маневра,
- столкновение с посторонним предметом в воде.
Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
