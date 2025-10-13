Новости общества

В СК озвучили три версии гибели людей на Каме в Татарстане

10:52, 13.10.2025

Крушение моторной лодки произошло 12 октября в районе Чистополя

Фото: Арсений Фавстрицкий

В Центральном МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения моторной лодки на реке Каме. Среди возможных причин трагедии рассматриваются несколько версий, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Крушение лодки произошло 12 октября в районе города Чистополя. В результате происшествия погибли три человека: двое мужчин — 1980 и 1973 годов рождения, и женщина 1984 года рождения. Двум пассажирам — женщинам — удалось добраться до ближайшего острова.

скриншот телеграм-канала Центральное МСУТ СКР

Следователи проводят комплекс первоначальных следственных действий. Среди возможных причин трагедии рассматриваются несколько версий:

  • техническая неисправность судна,
  • выполнение опасного маневра,
  • столкновение с посторонним предметом в воде.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Наталья Жирнова

