В СК озвучили три версии гибели людей на Каме в Татарстане

Крушение моторной лодки произошло 12 октября в районе Чистополя

Фото: Арсений Фавстрицкий

В Центральном МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения моторной лодки на реке Каме. Среди возможных причин трагедии рассматриваются несколько версий, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.



Крушение лодки произошло 12 октября в районе города Чистополя. В результате происшествия погибли три человека: двое мужчин — 1980 и 1973 годов рождения, и женщина 1984 года рождения. Двум пассажирам — женщинам — удалось добраться до ближайшего острова.

Следователи проводят комплекс первоначальных следственных действий. Среди возможных причин трагедии рассматриваются несколько версий:

техническая неисправность судна,

выполнение опасного маневра,

столкновение с посторонним предметом в воде.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Наталья Жирнова