На Каме пропали трое человек: спасатели ведут поиски

Пятеро взрослых отправились кататься на моторной лодке по реке и не вернулись

Фото: Людмила Губаева

11 октября в городе Чистополь пятеро взрослых отправились кататься на моторной лодке по реке Каме и не вернулись, сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по РТ. В службы спасения сообщение поступило поздно вечером того же дня.

Сообщается, что сотрудники госинспекции по маломерным судам начали ночные поиски на акватории реки, однако они не дали результатов.

Утром 12 октября к поисковым работам подключились спасатели ЗПСО №3 Поисково-спасательной службы Татарстана.

Реальное время / realnoevremya.ru

Известно: охранник лодочной станции сообщил, что две женщины, находившиеся на борту, смогли добраться до ближайшего острова после того, как их лодка затонула примерно в 200 метрах от берега около восьми вечера 11 октября.

В настоящее время к месту происшествия направлена оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. Поисковые работы по установлению местонахождения оставшихся трех человек — двух мужчин и одной женщины — продолжаются.

Ранее в Татарстане нашли тело последнего утонувшего при катастрофе на катере, которая произошла 12 сентбяря.

Наталья Жирнова