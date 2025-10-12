Трое пассажиров моторной лодки утонули в реке Каме
Ранее спасатели вели поиски двух мужчин и одной женщины
Центральное МСУТ СКР сообщило о гибели трех пассажиров моторной лодки в Татарстане, которых искали минувшей ночью и утром 12 октября. Сообщается, что лодка затонула 11 октября на реке Каме.
По информации правоохранительных органов, инцидент привел к гибели трех человек — двух мужчин и одной женщины. Еще две женщины смогли спастись. В связи с происшествием следователи Центрального МСУТ СК России начали доследственную проверку по ч. 3 ст. 263 УК РФ.
В настоящее время специалисты проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Ранее ГУ МЧС по РТ сообщало о поисках пропавших пассажиров лодки.
