С начала года из России выдворили около 35 тысяч мигрантов

На данный момент в отношении 770 тыс. иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц, действует режим высылки

За первые восемь месяцев 2025 года из России выдворили около 35 тысяч мигрантов, которые нарушили миграционные законы. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Депутат напомнил, что 10 сентября истек срок пребывания в России иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц — специальную базу данных о мигрантах, нарушающих законодательство РФ. С 5 февраля 2025 года началась работа реестра.

— Федеральной службой судебных приставов за 8 месяцев 2025 года за пределы нашей страны выдворено около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, — заявил Володин.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным МВД, на 1 сентября в реестре числились 770 тыс. мигрантов, треть из которых составляли женщины и дети. Ранее председатель Госдумы высказал мнение, что мигранты, приезжающие в Россию на работу, не должны брать с собой семьи. Сейчас в отношении них введен новый миграционный режим — режим высылки. Он предусматривает расширенный контроль и ограничение отдельных прав нарушителей.

Ранее Владимир Путин заявил о заинтересованности России в иностранной рабочей силе. Однако, по словам президента страны, представители стран должны быть действительно востребованы. Также известно, что за девять месяцев приставы из Татарстана выдворили более 800 мигрантов.

Наталья Жирнова