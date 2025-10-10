За девять месяцев приставы из Татарстана выдворили более 800 мигрантов

Накануне судебные приставы выдворили 35 иностранных граждан

Фото: Мария Зверева

Судебные приставы накануне выдворили 35 иностранных граждан, нарушивших порядок пребывания в России. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Татарстану.

Всего за прошедшие девять месяцев 2025 года судебными приставами было обеспечено выдворение 831 мигранта.

После вступления решения суда в законную силу нарушители были доставлены в спецучреждение — Центр временного содержания иностранных граждан в Набережных Челнах. После оформления документов и приобретения билетов приставы сопроводили мигрантов до пункта пропуска через границу — аэропорта. Там иностранные граждане были переданы представителям пограничных служб для дальнейшей депортации.

Согласно миграционному законодательству, въезд в Россию для выдворенных лиц будет запрещен на пять лет. В случае нарушения запрета иностранный гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности.

Рената Валеева