Путин заявил о заинтересованности России в иностранной рабочей силе

Однако представители стран должны быть действительно востребованы

Президент России Владимир Путин подчеркнул заинтересованность страны в привлечении иностранной рабочей силы, но при условии её соответствия потребностям рынка труда. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Душанбе.

Особое внимание президент уделил вопросу знания языка приезжими работниками.

— Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила, первое, и второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях и чтобы они соблюдали наши законы, правила, я всегда об этом говорю, были законопослушными гражданами. Кстати говоря, это связано и с языком, прежде всего, — сказал российский лидер.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также Путин сообщил о планах по усилению сотрудничества между российскими и таджикскими силовыми структурами. Это связано с жалобами граждан России и безопасностью. Предполагается, что представители правоохранительных органов обеих стран должны работать как в Таджикистане, так и в России.

— И в этой связи, конечно, очень важно, чтобы представители соответствующих ведомств, в данном случае министерство внутренних дел, работали как в Таджикистане наши, также и таджикские коллеги работали бы в России, — заявил Путин.

По мнению президента, такое взаимодействие повысит уровень доверия между странами и эффективность работы с мигрантами.

Наталья Жирнова