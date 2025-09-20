Володин: мигранты не должны привозить семьи в Россию

В долгосрочной перспективе страна не планирует полагаться на привлечение рабочей силы из-за границы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что мигранты, приезжающие в Россию на работу, не должны брать с собой семьи. Он сделал это заявление на встрече с президентом России и лидерами думских фракций.

Володин подчеркнул, что трудовая миграция подразумевает, что люди приезжают для выполнения работы и после этого возвращаются домой.

— Если мы говорим о трудовой миграции, приезжают люди работать в страну, отработали и уехали. Причем здесь семьи, дети? — отметил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Это мнение поддержал министр экономического развития Максим Решетников, который ранее заявил о переходе России к модели возвратной миграции. Он добавил, что в долгосрочной перспективе страна не планирует полагаться на привлечение рабочей силы из-за границы.

Накануне в Госдуме поддержали принцип «приехал — отработал — уехал» в отношении мигрантов.

Анастасия Фартыгина