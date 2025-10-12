Гатиятулин процитировал Евтушенко после победы «Ак Барса» над ЦСКА

Тренер вспомнил стихи советского поэта

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин процитировал поэта Евгения Евтушенко, объясняя победу над ЦСКА (3:2) в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, казанская команда побеждает за счет самоотдачи.

— Вы хотите сказать, что нам повезло? Я уже говорил, что время безусловных лидеров прошло. Потолок зарплат поменял все, вы же видите, какие результаты бывают в Лиге. Евгений Евтушенко написал однажды: «Не надо бояться тяжелой задачи, нужно бояться дешевой удачи». Нам каждая победа дается за счет самоотдачи и характера, мы не говорим о везении, все приходит через работу, — сказал Гатиятулин.

Гатиятулин привел цитату из стихотворения Евтушенко «Не надо бояться». В оригинале строчка звучит так: «Не надо бояться тяжелой задачи, а надо бояться дешевой удачи».

«Ак Барс» одержал четвертую подряд победу в чемпионате КХЛ. Ранее казанцы обыграли дважды «Амур» (5:1, 3:1) и «Барыс» (4:3). В последних семи матчах «Ак Барс» проиграл лишь однажды — «Автомобилисту» (1:4).

«Ак Барс» после победы над ЦСКА укрепился на пятом месте Восточной конференции с 17 очками. Следующий матч команда Гатиятулина проведет 14 октября в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в 17:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин