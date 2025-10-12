Татарстан удвоит экспорт халяльной продукции в 2025 году
$30 млн к концу года — план у республики
Татарстан планирует увеличить экспорт халяльной продукции в 2025 году. По данным заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустема Гайнуллова, которыми он поделился с ТАСС, объем поставок достигнет $30 млн, что вдвое превысит показатели 2024 года.
За первые девять месяцев 2025 года экспорт халяльной продукции уже составил $25 млн. Наращивание объема обусловлено расширением числа сертифицированных компаний и выходом на новые целевые рынки.
Сообщается, что в 2024 году объем экспорта халяльной продукции из Татарстана составлял $14 млн, а годом ранее — около $11 млн. По словам Гайнуллова, при создании новых производств в регионе сразу закладываются стандарты халяль для адаптации компаний к целевым рынкам.
Напомним, что ДУМ РФ запретило курьерам доставлять алкоголь и свинину.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».