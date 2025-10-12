Татарстан удвоит экспорт халяльной продукции в 2025 году

$30 млн к концу года — план у республики

Татарстан планирует увеличить экспорт халяльной продукции в 2025 году. По данным заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустема Гайнуллова, которыми он поделился с ТАСС, объем поставок достигнет $30 млн, что вдвое превысит показатели 2024 года.

За первые девять месяцев 2025 года экспорт халяльной продукции уже составил $25 млн. Наращивание объема обусловлено расширением числа сертифицированных компаний и выходом на новые целевые рынки.

Сообщается, что в 2024 году объем экспорта халяльной продукции из Татарстана составлял $14 млн, а годом ранее — около $11 млн. По словам Гайнуллова, при создании новых производств в регионе сразу закладываются стандарты халяль для адаптации компаний к целевым рынкам.

Наталья Жирнова