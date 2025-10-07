ДУМ РФ запретило курьерам доставлять алкоголь и свинину
В этот список вошли прочие харамные продукты
Духовное управление мусульман России опубликовало постановление, запрещающее курьерам доставлять товары, которые противоречат нормам шариата. Согласно документу, под запрет попали алкоголь, табачные изделия, свинина, азартные игры, идолы и не халяльное мясо животных.
В фетве прописаны исключения из данного запрета. Так, перевозка запрещенных товаров допускается в случаях, когда они предназначены для утилизации. Кроме того, если в заказе преобладают разрешенные продукты, курьер может продолжить доставку, выплатив специальную милостыню для очищения своего заработка.
Отмечается, что доставка запечатанных коробок, содержимое которых курьеру неизвестно, не считается нарушением религиозных норм.
— Содержимое груза может быть как разрешенным, так и запрещенным, и перевозка сама по себе не считается противоправным действием. Нарушение возникает только при наличии осознанного намерения перевезти запрещенный предмет, — сказано в сообщении.
Напомним, что для бойцов татарстанских именных батальонов «Алга» и «Батыр» в зоне СВО выстроили две новые подземные мечети.
