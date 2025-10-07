ДУМ РФ запретило курьерам доставлять алкоголь и свинину

В этот список вошли прочие харамные продукты

Фото: Реальное время

Духовное управление мусульман России опубликовало постановление, запрещающее курьерам доставлять товары, которые противоречат нормам шариата. Согласно документу, под запрет попали алкоголь, табачные изделия, свинина, азартные игры, идолы и не халяльное мясо животных.

В фетве прописаны исключения из данного запрета. Так, перевозка запрещенных товаров допускается в случаях, когда они предназначены для утилизации. Кроме того, если в заказе преобладают разрешенные продукты, курьер может продолжить доставку, выплатив специальную милостыню для очищения своего заработка.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Отмечается, что доставка запечатанных коробок, содержимое которых курьеру неизвестно, не считается нарушением религиозных норм.

— Содержимое груза может быть как разрешенным, так и запрещенным, и перевозка сама по себе не считается противоправным действием. Нарушение возникает только при наличии осознанного намерения перевезти запрещенный предмет, — сказано в сообщении.

Напомним, что для бойцов татарстанских именных батальонов «Алга» и «Батыр» в зоне СВО выстроили две новые подземные мечети.



Наталья Жирнова