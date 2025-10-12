Новости спорта

«Ак Барс» объявил состав на сегодняшний матч против ЦСКА

16:12, 12.10.2025

В качестве 13-го нападающего в заявку включен Радэль Замалтдинов вместо Тимофея Жулина

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» объявил составы на встречу регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА. Матч состоится в Москве и начнется в 17:00.

На воротах вновь будет стоять Тимур Билялов, который будет иметь подмену в лице Михаила Бердина. Напомним, что Билялов ранее вернулся в состав «Ак Барса» после травмы. В качестве 13-го нападающего в заявку включен Радэль Замалтдинов вместо Тимофея Жулина.

Основной состав команды выстроится следующим образом:

  • Первая пара защитников и нападающие: Никита Лямкин — Митчелл Миллер, Дмитрий Яшкин — Дмитрий Яшкин — Кирилл Семенов — Владимир Алистров;
  • Вторая пара защитников и нападающие: Илья Карпухин — Алексей Марченко, Александр Барабанов — Александр Хмелевский — Григорий Денисенко;
  • Третья пара защитников и нападающие: Степан Фальковский — Артемий Князев, Брэндон Биро — Илья Сафонов — Артем Галимов;
  • Никита Дыняк — Михаил Фисенко — Дмитрий Кателевский — Радэль Замалтдинов.

Напомним, что «Ак Барс» объявил о вхождении Константина Шафранова в тренерский штаб команды. Информация опубликована на официальном сайте казанского клуба. Это будет его первая игра с казанской командой в качестве тренера.

Наталья Жирнова

