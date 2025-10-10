«Ак Барс» назначил тренера Шафранова, уволив Тертышного

Новый специалист должен поправить реализацию большинства команды

«Ак Барс» объявил о вхождении Константина Шафранова в тренерский штаб команды. Информация опубликована на официальном сайте казанского клуба.

Шафранов будет отвечать в «Ак Барсе» за реализацию большинства. На этом посту специалист сменил Алексея Тертышного, работавшего в Казани с весны 2024 года.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин назвал тренерскую рокировку вынужденной из-за плохой реализации большинства в текущем сезоне.

— Со старта регулярного чемпионата результативность команды при игре в большинстве была ниже ожидаемой. Для изменения этой ситуации мы пробовали самые разные варианты, однако на льду мы лишь частично видели необходимый эффект, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» реализовал 11,1% попыток большинства. По данному показателю казанская команда входит в топ-4 худших в лиге.

Шафранов на уровне КХЛ работал тренером по большинству в «Амуре» (2017—2018), «Автомобилисте» (2018—2020), «Авангарде» (2020—2021) и СКА (2021—2025). В 2021 году вместе с омским клубом специалист выиграл Кубок Гагарина.

Зульфат Шафигуллин