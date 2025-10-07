Тимур Билялов вернулся в состав «Ак Барса» после травмы

Казанцы объявили игровой состав на игру против «Барыса»

Сегодня в 19:00 в Казани состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом». Хозяева льда выйдут на лед в измененном составе после двухнедельного перерыва.

В воротах казанской команды сыграет Тимур Билялов, который пропустил два предыдущих матча из-за травмы. Также вместо Степана Терехова сыграет вернувшийся в состав Артемий Князев. В нападении тоже произошли перестановки: Григорий Денисенко займет место во второй тройке, а Артем Галимов будет играть в третьем звене.

Основной состав «Ак Барса» на матч:

Вратари: Тимур Билялов (резерв — Михаил Бердин)

Первая пара защитников и нападающие: Никита Лямкин — Митчелл Миллер, Дмитрий Яшкин — Кирилл Семенов — Владимир Алистров

Вторая пара защитников и нападающие: Илья Карпухин — Алексей Марченко, Александр Барабанов — Александр Хмелевский — Григорий Денисенко

Третья пара защитников и нападающие: Степан Фальковский — Артемий Князев, Брэндон Биро — Илья Сафонов — Артем Галимов

Дополнительные игроки: Никита Дыняк, Михаил Фисенко, Дмитрий Кателевский, Тимофей Жулин

Наталья Жирнова