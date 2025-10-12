В Шарм-эш-Шейхе соберется «Саммит мира» по итогам перемирия в Газе

Движение ХАМАС и Иран отказались от участия, премьер-министру Индии Моди направлено приглашение, а министр финансов ФРГ Мерц подтвердил свое присутствие

Фото: Реальное время

В египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября пройдет международный «Саммит мира», организованный в связи с соглашением о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Председательствовать на мероприятии будут руководители Египта и США. Предполагается участие лидеров более 20 стран, точный список которых пока не раскрывается.

Однако уже известно, что движение ХАМАС заявило о своем отказе от участия в саммите. От премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху комментариев по этому вопросу пока не поступало. Также отказался и Иран.

Премьер-министру Индии Нарендре Моди направлено приглашение, однако официального подтверждения от него еще не получено. Германская сторона подтвердила участие федерального министра финансов Кристиана Мерца в работе саммита.

Напомним, что Израиль, в который также прилетит Дональд Трамп, встретит его красной дорожкой и флагами. Предположительно, поездка американского лидера совпадает с началом осуществления первой фазы его инициативы по урегулированию военного конфликта в регионе.

Наталья Жирнова