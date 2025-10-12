Израиль встретит Трампа красной дорожкой и флагами
Американский лидер должен прибыть туда 13 октября
Израильские власти подготовили аэропорт Бен-Гурион к предстоящему визиту президента США Дональда Трампа, запланированному на понедельник. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как заявляет пресс-служба минобороны Израиля, сотрудники ведомства завершили необходимые мероприятия по организации встречи высокого уровня. Для церемонии приема раскатали специальную 50-метровую красную ковровую дорожку, оборудовали площадку для представителей прессы и украсили территорию множеством национальных флагов обеих стран.
Ранее спикер израильского парламента Амир Охана пригласил Трампа выступить перед депутатами Кнессета, приурочив речь к подписанию соглашения относительно ситуации вокруг сектора Газа. Предположительно, поездка американского лидера совпадает с началом осуществления первой фазы его инициативы по урегулированию военного конфликта в регионе.
