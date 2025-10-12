Новости общества

16:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Израиль встретит Трампа красной дорожкой и флагами

12:50, 12.10.2025

Американский лидер должен прибыть туда 13 октября

Израиль встретит Трампа красной дорожкой и флагами
Фото: Реальное время

Израильские власти подготовили аэропорт Бен-Гурион к предстоящему визиту президента США Дональда Трампа, запланированному на понедельник. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявляет пресс-служба минобороны Израиля, сотрудники ведомства завершили необходимые мероприятия по организации встречи высокого уровня. Для церемонии приема раскатали специальную 50-метровую красную ковровую дорожку, оборудовали площадку для представителей прессы и украсили территорию множеством национальных флагов обеих стран.

Ранее спикер израильского парламента Амир Охана пригласил Трампа выступить перед депутатами Кнессета, приурочив речь к подписанию соглашения относительно ситуации вокруг сектора Газа. Предположительно, поездка американского лидера совпадает с началом осуществления первой фазы его инициативы по урегулированию военного конфликта в регионе.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также