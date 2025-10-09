Трамп объявил о подписании мирного соглашения между Израилем и ХАМАС

Израильские силы продолжили наносить удары по сектору Газа

Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта в секторе Газа, объявив, что Израиль и движение ХАМАС подписали первую фазу мирного плана. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

— Это означает, что все заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль выведет свои войска до согласованной линии в качестве первых шагов к сильному, долговременному и вечному миру, — отметил Трамп, подчеркнув важность этого события для арабского и мусульманского мира, Израиля, соседних стран и США.

Президент также выразил благодарность посредникам из Катара, Египта и Турции за их усилия в проведении переговоров.

Тем не менее, несмотря на объявление о достигнутых мирных договоренностях, израильские силы продолжили наносить удары по сектору Газа. Как сообщает служба гражданской обороны палестинского анклава, после объявления о соглашении поступали сообщения о взрывах, в том числе на севере Газы. Интенсивным авиаударам подвергся и сам город Газа.

Напомним, 16 сентября израильские войска начали наступление на сектор Газа, сопровождающееся массированными бомбардировками города. По сообщениям, ВВС ЦАХАЛ нанесли серию ударов по различным районам Газы, после чего в город вошли танки. Палестинское информационное агентство WAFA сообщает о многочисленных жертвах. 1 октября Министр обороны Израиля заявил о завершении окружения Газы.



