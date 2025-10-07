Между Ингушетией и Татарстаном открылось регулярное авиасообщение

Запуск нового авиамаршрута стал результатом договоренностей между республиками

Фото: Максим Платонов

Во вторник, 7 октября, в международном аэропорту Магаса приземлился первый пассажирский рейс из Казани, что стало началом регулярного авиасообщения между Ингушетией и Татарстаном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

Сообщается, что полеты между регионами будут осуществляться каждую неделю по вторникам. Вылеты из Казани запланированы на 8:25, обратный рейс из Магаса будет отправляться в 12:10. Перевозчиком выступает авиакомпания «ЮВТ Аэро».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Запуск нового авиамаршрута стал результатом договоренностей, достигнутых во время визита главы Татарстана Рустама Минниханова в Ингушетию. По словам руководителя региона Махмуд-Али Калиматова, открытие регулярного рейса в Казань — важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры Ингушетии.

— Запуск регулярного рейса в Казань — важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры нашего региона. Это не только повысит доступность авиасообщения для жителей Ингушетии, но и будет способствовать укреплению экономических и туристических связей между нашими регионами, — привели слова Калиматова в пресс-службе.

Наталья Жирнова