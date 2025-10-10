В Казани на Достоевского завершили капремонт моста

Его начали в апреле текущего года

В Казани отремонтировали мост на улице Достоевского. Работы включали обновление всех элементов конструкции, обеспечивающих безопасность движения автомобилей и пешеходов, сообщается в пресс-службе мэрии города.

В ходе ремонта были восстановлены тротуары общей протяженностью 420 кв. метров. Специалисты также произвели замену 222 метров бордюрного камня, смонтировав дополнительно порядка ста метров барьерных и перильных ограждений. Выполнено армирование железобетонных плит, усилены опорные элементы и укреплены грунтовые откосы. Эти меры обеспечат долговечность объекта и повысят надежность транспортного соединения между Вахитовским и Советским районами города.

Ремонт проводился в рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, что в Татарстане за 32 млн отремонтируют участок дороги Казань — Шемордан.

Наталья Жирнова