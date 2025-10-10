В Татарстане за 32 млн отремонтируют участок дороги Казань — Шемордан

Работы должны начаться в 2026 году

АО «Татавтодор» объявило тендер на выполнение капитального ремонта участка автомобильной дороги Казань — Шемордан. Ремонтные работы запланированы на отрезке с 46+982 по 50+254 километр в Пестречинском районе Татарстана. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

На выполнение работ подрядчику будет отведено от 50 до 65 календарных дней после передачи строительной площадки. Планируется, что площадка будет передана в течение месяца начиная с 15 мая 2026 года.

Начальная стоимость контракта составляет 32,1 млн рублей.

По плану, помимо дороги, планируются работы вдоль дороги в виде тротуаров. Напомним, что в Казани завершается ремонт Романовского моста через Булак.

Наталья Жирнова