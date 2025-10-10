Татарстанские компании привлекли около 700 млн рублей грантов на технологические проекты

На сегодняшний день компании из Татарстана привлекли свыше 1,6 млрд рублей в рамках этой грантовой программы

Фото: Артем Дергунов

Четыре компании из Татарстана стали победителями конкурса на финансирование технологических проектов и получили гранты на общую сумму около 700 млн рублей. Поддержка оказана в рамках федерального проекта «Технологии», передает Минэкономики РТ.

Гранты выделены по программе «доращивания», реализуемой АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций». Программа предусматривает предоставление грантов до 250 млн рублей технологическим компаниям с выручкой свыше 300 млн рублей.



В общей сложности 13 российских компаний получили гранты на организацию производства и доработку продукции. Ключевыми заказчиками по проектам выступили «Газпром», «Росатом», «Россети», ОДК, «Синара-Транспортные Машины» и другие крупные российские корпорации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Татарстане к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» присоединились около 330 предприятий.

Рената Валеева