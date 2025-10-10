Около 330 предприятий Татарстана приняли участие в федеральном проекте «Производительность труда»

Он направлен на повышение эффективности и конкурентоспособности за счет внедрения инструментов бережливого производства

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» присоединились около 330 предприятий. Проект направлен на повышение эффективности и конкурентоспособности за счет внедрения инструментов бережливого производства. Об этом пишет Минпромторг республики.

Уже есть первые результаты участия в проекте:

«ИНКО-ТЭК Агро Алабуга»: экономический эффект от реализации пилотного проекта превысил 22 млн рублей. Выработка увеличилась на 10,1%, рецикл продукции сократился на 17%.

«Альметьевский завод «Радиоприбор» внедряет систему подачи предложений по улучшениям для выявления скрытых резервов производительности.

«Мегаферма Лебяжье»: завершился первый модуль обучения сотрудников основам бережливого производства в рамках пилотного проекта «Оптимизация процесса производства сырого молока».

«ЭМ-СТРОЙ» стала 23-м предприятием Нижнекамского района, присоединившимся к федеральному проекту. Компания является одним из лидеров на рынке промышленного строительства.

Компания «Дилижанс» вступила в федеральный проект «Производительность труда» и выбрала поток оказания транспортных услуг в качестве пилотного проекта. Сотрудники приступают к обучению бережливому производству.

Вчера вице-премьер Татарстана Олег Коробченко представил председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру проект сборочно-испытательного комплекса для сверхмощных компрессоров СПГ, разработанный «Казанькомпрессормашем».

Рената Валеева