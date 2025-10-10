Минниханов встретился с новым главой представительства Чечни в Татарстане

Минниханов выразил признательность Рамзану Кадырову за его внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с новым руководителем представительства главы Чечни в республике, Эли Исановичем Кагарбековым. Его назначили 5 августа.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и расширения взаимодействия между Чеченской Республикой и Татарстаном на межрегиональном уровне.

Минниханов подчеркнул значимость углубления связей с братской республикой и выразил признательность Рамзану Кадырову за его внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном и готовность поддерживать реализацию совместных проектов.

— Мы высоко ценим возможность расширения связей с братской Чеченской Республикой, — отметил раис Татарстана.

В рамках встречи Минниханов вручил благодарность раиса РТ Асламбеку Хароновичу Бердукаеву, ранее возглавлявшему представительство главы Чечни в Татарстане, за плодотворное сотрудничество с республикой и вклад в реализацию совместных проектов.

15 сентября Кадыров поздравил Рустама Минниханова с его избранием на пост раиса Республики Татарстан, где он одержал убедительную победу, набрав 88,09% голосов избирателей.

Рената Валеева