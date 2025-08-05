Эли Кагарбеков назначен руководителем представительства Чечни в Татарстане

В своем первом комментарии после назначения Кагарбеков поблагодарил Рамзана Кадырова за доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы его оправдать

Фото: Предоставлено АПМ РФ

Эли Кагарбеков, резидент Ассоциации предпринимателей-мусульман России (АПМ РФ) из Казани, стал новым руководителем Представительства главы Чеченской Республики в Татарстане. Указ о назначении подписал Рамзан Кадыров.

Это назначение усиливает политическое влияние АПМ и открывает новые возможности для развития концепции Halal lifestyle в Татарстане. Ассоциация активно участвует в создании мусульманской инфраструктуры в республике. В настоящее время в АПМ РФ состоит 15 тыс. резидентов из 52 регионов страны.

Эли Кагарбеков — предприниматель, сооснователь сети суши-баров «Суши Топ» и наставник проектов «Фабрика Предпринимательства» и «Фабрика Предпринимательства Дети». Он активно участвует в жизни мусульманской общины Татарстана.

В своем первом комментарии после назначения Кагарбеков поблагодарил Рамзана Кадырова за доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы его оправдать.

— Татарстан — стратегически важный братский регион для Чечни, — уточнил депутат Госдумы Адам Делимханов, подчеркнув дружеские отношения между Рустамом Миннихановым, главой Татарстана, и Рамзаном Кадыровым.



Анастасия Фартыгина