Эли Кагарбеков назначен руководителем представительства Чечни в Татарстане
В своем первом комментарии после назначения Кагарбеков поблагодарил Рамзана Кадырова за доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы его оправдать
Эли Кагарбеков, резидент Ассоциации предпринимателей-мусульман России (АПМ РФ) из Казани, стал новым руководителем Представительства главы Чеченской Республики в Татарстане. Указ о назначении подписал Рамзан Кадыров.
Это назначение усиливает политическое влияние АПМ и открывает новые возможности для развития концепции Halal lifestyle в Татарстане. Ассоциация активно участвует в создании мусульманской инфраструктуры в республике. В настоящее время в АПМ РФ состоит 15 тыс. резидентов из 52 регионов страны.
Эли Кагарбеков — предприниматель, сооснователь сети суши-баров «Суши Топ» и наставник проектов «Фабрика Предпринимательства» и «Фабрика Предпринимательства Дети». Он активно участвует в жизни мусульманской общины Татарстана.
В своем первом комментарии после назначения Кагарбеков поблагодарил Рамзана Кадырова за доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы его оправдать.
— Татарстан — стратегически важный братский регион для Чечни, — уточнил депутат Госдумы Адам Делимханов, подчеркнув дружеские отношения между Рустамом Миннихановым, главой Татарстана, и Рамзаном Кадыровым.
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